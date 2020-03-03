В Одессе из-за гриппа и острых респираторных вирусных инфекций приостановлены занятия в 40 школьных классах
Как пишет Politeka.net, об этом сообщила в ходе брифинга директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич.
Чиновница обратилась с просьбой к родителям, быть внимательными и не пускать больных детей в школу, в противном случае, они будут помещены в изолятор.
«Санитарно-эпидемиологический режим в учебных заведениях будет усилен, и те дети, у которых во время учебного процесса будут замечены признаки заболевания, отправятся в изолятор, где будут ожидать родителей», — рассказала Буйневич.
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Кроме того она отметила, что все школы обеспечены дезинфицирующими средствами и средствами для оказания первой медицинской помощи.
Ранее мы писали, из-за боязни подхватить коронавирус
одесситы начали массово скупать одноразовые медицинские маски в аптеках города. Из-за чего на них возник большой дефицит.
В частности, из 10 аптек, которые удалось посетить, маски нашлись только в одной - на улице Большая Арнаутская, 26. Причина, как не странно, в панике.
Как рассказала одна из сотрудниц аптеки, жители запасаются масками на случай эпидемии коронавируса в Одессе.
При этом о в интернете санитарные маски по-прежнему активно продают. Однако цены них возросли минимум в четыре раза - от 200 до 500 гривен.
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