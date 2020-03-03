В среду, 4 марта, , на поселке Таирова в Одессе частично отключат воду
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу филиала "Инфоксводоканал".
Причина отключения подачи водоснабжения - проведение работ по капитальному ремонту водовода диаметром 1200 мм по адресу проспект Академика Глушко, 4.
Так, с 9.00 воду отключат одесситам, проживающим по следующим адресам:
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- ул. Академика Королева, 43-59;
- ул. Академика Глушко, 1-13, 2, 2а, 14/1-14/6;
- ул. Академика Вильямса, 44-62/2;
- на Люстдорфской дороге, 162-180;
- на площади Независимости, 1, 1а.
Водоснабжение обещают возобновить аж в 23.00.
Ранее мы писали, с потолка вагона поезда «Ужгород-Одесса» неожиданно полилась горячая вода прямо на пассажиров.
Происшествие случилось во время остановки на станции Львов.
Напор горячей воды был такой сильный, что вода залила коридор. Кроме того, в вагоне стоял густой пар. У пассажиров, которые сидели рядом с тамбуром, залило багаж. Много горячей воды скопилось возле туалета.
«Мы заправлялись только что на остановке и слишком много залили воды, сейчас перестанет,- рассказал проводник вагона.
Также он сообщил, что воду залили, чтобы разморозить умывальник, который при минусовой температуре просто замёрз.
В свою очередь пассажиры уверены, что авария произошла потому, что поезд давно пора списать.
«Посмотрите на этот вагон, его давно на металлолом пора, а не людей возить, — негодуют они.
Напомним, на водопроводе в Одессе произошла масштабная авария
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