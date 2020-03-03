За последнюю неделю в Одессе ситуация с гриппом и ОРВИ опять осложнилась

В частности, на прошлом недели вирусным заболеванием заболели 5 760 одесситов, из которых 72,8% составили дети в возрасте до 17-ти лет. Такая информация появилась на официальном сайте города Одессы, передает Politeka.net

Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины сообщает, что интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе превышает эпидпорог на 10,3%, что свидетельствует о средней интенсивности эпидемического процесса.

По данным мониторинга, который провели в центре, наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа А и В с преобладанием вируса гриппа А H1N1, а также вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус, риновирус).

Кроме того, на сайте подчеркивается, что в Одессе на данный момент не зарегистрирован ни один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее мы писали, в Одессе из-за гриппа и острых респираторных вирусных инфекций приостановлены занятия в 40 школьных классах.

Об этом сообщила в ходе брифинга директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич.

Чиновница обратилась с просьбой к родителям, быть внимательными и не пускать больных детей в школу, в противном случае, они будут помещены в изолятор.

«Санитарно-эпидемиологический режим в учебных заведениях будет усилен, и те дети, у которых во время учебного процесса будут замечены признаки заболевания, отправятся в изолятор, где будут ожидать родителей», — рассказала Буйневич.

Кроме того она отметила, что все школы обеспечены дезинфицирующими средствами и средствами для оказания первой медицинской помощи.

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