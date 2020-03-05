Из-за угрозы распространения китайского коронавируса в Одессе начали проводить дезинфекцию в общественном транспорте

Соотвествующие снимки обнародовал информационный портал Odessa.online .

Санитарную обработку в одесских трамваях и троллейбусах стали проводить с 3 марта.

Кроме плановой помывки в депо электротранспорт будут дезинфицировать во время пересменки на конечных остановках.

«Будет охвачен весь подвижной состав, все маршруты», — рассказал замдиректора КП «Одесгорэлектротранс».



При этом он отметил, что дезинфекцию будут проводить штатные мойщики и уборщики предприятия через каждые 5-6 рейсов.

«Они будут обрабатывать специальным дезинфицирующим раствором поручни вагона, пол и перила», - сообщил он.

Ранее мы писали, из-за боязни подхватить коронавирус

одесситы начали массово скупать одноразовые медицинские маски в аптеках города. Из-за чего на них возник большой дефицит.

В частности, из 10 аптек, которые удалось посетить, маски нашлись только в одной - на улице Большая Арнаутская, 26. Причина, как не странно, в панике.

Как рассказала одна из сотрудниц аптеки, жители запасаются масками на случай эпидемии коронавируса в Одессе.

При этом в интернете санитарные маски по-прежнему активно продают. Однако цены них возросли минимум в четыре раза - от 200 до 500 гривен.

Напомним, смертоносный коронавирус оказался страшнее, чем думали: срочное заявление

Также Politeka писала, одессит показал, что на самом деле происходит в Китае во время эпидемии коронавируса, фото

А еще Politeka сообщала, массовые беспокойства из-за коронавируса начались в Одессе: что происходит