Из-за угрозы распространения китайского коронавируса в Одессе начали проводить дезинфекцию в общественном транспорте
Соотвествующие снимки обнародовал информационный портал
Санитарную обработку в одесских трамваях и троллейбусах стали проводить с 3 марта.
Кроме плановой помывки в депо электротранспорт будут дезинфицировать во время пересменки на конечных остановках.
«Будет охвачен весь подвижной состав, все маршруты», — рассказал замдиректора КП «Одесгорэлектротранс».
При этом он отметил, что дезинфекцию будут проводить штатные мойщики и уборщики предприятия через каждые 5-6 рейсов.
«Они будут обрабатывать специальным дезинфицирующим раствором поручни вагона, пол и перила», - сообщил он.
Ранее мы писали, из-за боязни подхватить коронавирус
одесситы начали массово скупать одноразовые медицинские маски в аптеках города. Из-за чего на них возник большой дефицит.
В частности, из 10 аптек, которые удалось посетить, маски нашлись только в одной - на улице Большая Арнаутская, 26. Причина, как не странно, в панике.
Как рассказала одна из сотрудниц аптеки, жители запасаются масками на случай эпидемии коронавируса в Одессе.
При этом в интернете санитарные маски по-прежнему активно продают. Однако цены них возросли минимум в четыре раза - от 200 до 500 гривен.
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