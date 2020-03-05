В Одесском регионе молодые учителя получат единоразовую надбавку в размере десяти прожиточных минимумов

Такое распоряжение сделал Кабинет Министров Украины, передает Politeka.net

Как стало известно, Кабмин уже направил в регионы субвенцию для выплаты надбавок молодым учителям в размере 1 млрд 553 млн гривен.



При этом более 73 тысяч педагогов, которые имеют стаж до 10 лет получат выплату в размере 21 020 грн. Средства выплатят в конце года, единовременно и в полном размере.

Отмечается, что денежное поощрение получат педагоги, которые по состоянию на 1 января 2020 года работали учителем и имели педагогический стаж до 10 лет включительно, имеют педагогическую нагрузку в 2020 году и продолжают работать учителем.

Ранее мы писали, в Измаиле Одесской области школьники и родители требуют уволить неадекватную учительницу, которая устроила настоящий буллинг детям.

В частности, ученики 9-А класса измаильской школы №11 вместе с родителями приехали в Одесскую ОГА с требованием уволить их классного руководителя Жанну Мунтяну.

Как рассказала одна из учениц этой школы, первые проявления буллинга школьники ощутили еще в 6-ом классе. Далее с каждым годом ситуация усугублялась.

В адрес подростков сыпались такие оскорбления как: «Твое место на зоне», «Помой свой рот от фекалий», «Ты и твоя семья зеки», «Ты тупее школьной доски».

«Она не разрешает смотреть ей в глаза, говорит, что мы этого не достойны, постоянно угрожает, что даст нам плохие характеристики и нас не возьмут ни в одно учебное учреждение, и мы будем работать дворниками. Угрожает, что если мы будем жаловаться родителям, то она добьется того, что нас выгонят из школы. При этом она требует уважения к себе, не имея уважения ни к родителям, ни к ученикам», - говорит девочка.

Руководство школы в курсе ситуации, но увольнять неадекватного педагога не собирается, так как опасаются ее.

Сейчас дело о буллинге рассматривается в суде, а сама Жанна Мунтяну сбежала на больничный.

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