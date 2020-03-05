В среднем на 5 гривен

В Одесской области повысили цену на проезд в некоторых автобусах

Пока подорожание ощутят пассажиры Арцизского района области. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию местной райадминистрации.

Стоимость проездного билета в среднем поднимется на 5 гривен и коснется следующих маршрутов: : «Островное — Арциз», «Холмское — Арциз», «Надеждовка — Арциз».

Названы следующие расценки для пассажиров, добирающихся до города Арциз:

– с села Островного – 50 грн.;

– с села Алияга – 45 грн.;

– с села Холмское – 35 грн.;

– с села Каменское – 30 грн.;

– с села Надеждовка – 30 грн.;

– с села Виноградовка – 25 грн.;

– с села Плоцк – 20 грн.

Ранее мы писали, в одесской маршрутке водитель помог девушке-пассажирке, которой стало плохо в транспорте и она потеряла сознание.

Инцидент произошел вечером в понедельник, в маршрутном такси №242. Об этом рассказал очевидец в Фейсбук-сообществе «Черный список Одесса».

По словам одесситам, утром девушка лет 18-20 потеряла сознание. Водитель маршрутки вызвал «скорую», попросил выйти пассажиров и пересесть на другою машину.

В ответ некоторые пассажиры потребовали, чтобы водитель вывел девушку на остановку, где бы та ждала врачей.

Однако водитель настоял на своей и просидел с девушкой 40 минут, пока приехала «скорая». Все это время он приводил ее в чувство и отпаивал.

В комментариях под постом многие пользователи сети восхитились поступком маршрутчика и выразили ему благодарность. Некоторые обратили внимание на то, что водитель несет ответственность за пассажиров, поэтому он просто, не нарушил закон.

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