В Одессе, отлученный от церкви священник размахивал кулаками прямо в храме, известно о пострадавших

Видео бесчинств, снятое очевидцами, появилось в сети. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Конфликт разгорелся в кафедральном соборе Рождества Христова на улице Пастера.

Как рассказали очевидцы, зачинщиками драки стали бывший священник этого храма Виталий Сеник и его супруга Любовь.

На кадрах видно, как Любовь Сеник напала на прихожанку, которая снимала словесную перепалку на телефон.

Увидев это, запрещенный в служении бывший поп этого храма Виталий Сенык, который, ко всему прочему, является отцом депутата, с кулаками накинулся на прихожан, избив при этом старосту храма и других людей.

Позже в пресс-службе Одесской епархии ПЦУ прокомментировали инцидент, пишет Думская.

Там пояснили, что между религиозной организацией и бывшим священником Сеником уже несколько месяцев существует договоренность, что община ПЦУ проводит свои службы в 8:30 и в 16:00, а сторонники Сеника — в другое время. Однако 3 марта это соглашение было нарушено.

«Когда мы пришли на вечернюю службу, примерно в 16:00, то увидели, что Сеник, переодетый в рясу, что-то читает, — сообщил представитель ПЦУ и добавил, что ему сделали замечание.

После этого завязалась словесная перепалка, которую снимала одна из прихожанок, что не понравилось жене Сеника. Отмечается, что на место была вызвана полиция и написано заявление.

Кроме того, в сети показали фото прихожанина, которого избил Виталий Сеник.

На фото видно, что в результате побоев у мужчины образовали большие гематомы на лице.

Пострадавший обратился с заявлением в полицию, однако, по его словам, шансы не велики, потому что сын Виталия, депутат Роман Сеник, использует все свои связи в ОГА, облсовете и полиции, чтобы «замять дело».

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