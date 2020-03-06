Ранее его ловили по улицам города

В городе Черноморске, что под Одессой, спасители снимали с балкона полностью обнаженного мужчину, вооруженного ножом

Соответствующее видео появилась в местном паблике на Фейсбуке «Подслушано Одесса», 5 марта, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах запечатлен мужчина без одежды, который сидел на балконе многоэтажного жилого дома. В квартиру через входную дверь вошли спасатели и «спугнули» мужчину, тогда он перелез через перила балкона и спустился по спецлестнице, которую приставили сотрудники ГСЧС.

После этого его передали полицейским.



«В Черноморске (30 км от Одессы) голый мужик с ножом сидел на балконе, хотел спрыгнуть», - сказано в сообщении.

Очевидцы рассказали, что 1 марта, полицейские ловили этого же мужчину по улицам Черноморска. Мужчина, вероятно, был под действием наркотиков. После того, как неадеквата все же догнали, его отвезли в реанимационное отделение Черноморской больницы — у мужчины проявились характерные признаки передозировки.

Голого типа сняли с балкона. Сидел с ножом, хотел прыгать. Неделю тому вроде бы он же бегал голый с ножом по улице в Ильичевске. Александрийская #нампишут Gepostet von Подслушано Одесса am Donnerstag, 5. März 2020

Похожий случай, о котором мы писали ранее, случился в Одессе.

В конце февраля полицейские ловили неадекватного голого мужчину по улицам на Слободке. Как стало известно, он сбежал из психиатрической лечебницы, которая находится неподалеку.

Также мы писали, в Одессе неадекватный мужчина решил пострелять по незнакомым людям прямо на остановке.

Инцидент произошел возле супермаркета АТБ на Среднефонтанской улице.

45-летний одессит несколько раз выстрелил в незнакомого ему человека, который стоял на остановке общественного транспорта с женой и маленьким ребенком.

Пострадавший получил травму глаза и был госпитализирован в больницу.

Отмечается, что копы уже задержали злоумышленника. У него изъяли два пистолета, похожие на пневматические, и нож.

Откуда у мужчины оружие, неизвестно.

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