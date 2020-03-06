На побережье снесли кафе, которое пользовалось большой популярностью у одесситов и гостей города

Речь идет о заведении «Маячок» на пляже Ланжерон. Его снесли в четверг, 5 марта. Фотографии разместили местные СМИ.

Демонтаж кафе расстроил жителей, так как это было единственное заведение, где отдыхающие могли посидеть за столиками у моря и при этом ничего не заказывая.

Одесситы уверены, что такой лакомый участок не останется надолго свободным и на него, по всей видимости, уже кто-то "положил глаз".

В мэрии сообщили, что кафе снесли согласно постановлению суда.

Ранее мы писали, активисты, протестующие против застройки одесского побережья, снесли ограждение на Трассе здоровья.

Речь идет о заборе, который ограждает стройку многоэтажного комплекса в районе 13-й станции Большого Фонтана. Об этом сообщили в Фейсбук -сообществе общественной организации «Зеленый лист».

«Хочется надеется, что не только «ветер» в лице небезразличных граждан будет препятствовать воровству пляжей, парков и склонов у одесситов. Хочется, чтобы, наконец, по этому вопросу «возбудилась» центральная власть в Киеве и правоохранительные органы», — написал активист Олег Михайлик.

Также мы писали, на одесское побережье волны выбросили тушку дельфина.

Страшну находку обнаружили местные жители на пляже «Отрада», 5 марта,.

Специалисты осмотрели труп животного.

По их мнению, это не первый случай. Подобный был зафиксирован ранее. Они уточнили, что погибший дельфин относится к виду морская свинья или азовка.

«Там есть дыра в волнорезе, и ослабленные дельфины в поисках пищи приплывают слишком близко к берегу, а выбраться уже не могут», - рассказали специалисты.

Они сообщили, что в последнее время наблюдается рост гибели китообразных в естественной среде.

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