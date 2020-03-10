Одесситов предупредили об опасной карманнице, которая орудует в торговом центре «Афина» или поблизости

Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Подслушано Одесса», передает  Politeka.net  (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мать пострадавшей девушки рассказала, что  в магазине «Ева» , который находится ТРЦ «Афина» на Греческой площади, у ее дочери украли телефон из застегнутого кармана, в то время, когда она рассчитывалась на кассе.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину со светлыми волосами, одетую в серую куртку, которая вынимала ценности.   

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«Естественно, после обнаружения пропажи телефона, мы сразу пошли писать заявление в отделение полиции на ул. Греческой. А там оказалось ещё несколько пострадавших, как оказалось в последствии, от данной особы. У всех у них тоже украли телефоны в ТРЦ «Афина» или поблизости. И на всех видео, которые предоставила охрана, была данная дам.», - рассказала женщина.

Также она предупредила всех жителей и гостей Одессы  о массовых случаях воровства, особенно в магазинах.  

Ранее мы писали, в Одессе распоясалась преступная банда, которая брызгает в лицо людям слезоточивый газ и отнимает мобильные телефоны.

Только в течении одного часа разбойники совершили два нападения в одесском сквере Пушкина, который расположен в центре Привокзальной площади.

Осторожно, воровка!

Gepostet von Саша Юрченко am Dienstag, 10. März 2020

Напомним,  визитную карточку Одессы превратили в помойную яму: возмутительные кадры

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