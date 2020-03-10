В Одессе продавщина разбила голову покупательнице

Происшествие случилось на одесском рынке "Привоз". Об этом сообщает телеграм –канал «Подслушано Одесса», передает Politeka.net

По словам очевидцев, между покупательницей и продавцом завязался конфликт из-за бракованного товара.

Женщина хотела вернуть бракованный кипятильник, но продавщица отказала ей и во время скандала нанесла удар этим прибором по голове.

Ранее мы писали, в Одессе мужчина как следует наказал карманника, который пытался его ограбить.

Инцидент случился средь бела дня на рынке «Северный».

По словам очевидцев, мужчина трижды пытался вытащить кошелек у одного из покупателей, в итоге тот не выдержал и дал по голове грабителю.

Вор-неудачник упал на асфальт, в результате люди вызвали ему скорую помощь.

Также мы писали, в Одессе отличился очередной водитель маршрутки, который набросился с кулаками на пассажира.

Инцидент произошел на конечной остановке маршрутки на Итальянском бульваре в конце января.

Водитель 190-й маршрутки решил не пускать молодую мать с коляской в салон. За нее вступился мужчина-одессит, который самостоятельно открыл заднюю дверь транспорта, за что и был избит.

"Водитель мне ничего не сказал, он просто вылетел из маршрутки и начал бить. Он сломал мне нос, толкнул ту женщину, она потеряла сознание. Приехала полиция, скорая, и меня окровавленного отвезли в больницу", – сообщил пострадавший по имени Евгений.

При этом водитель-дебошир сразу после драки уехал по своему маршруту.

Пострадавшие рассказывают, что написали заявление в полицию, но там не привлекли водителя к ответственности. Как отмечается в официальном ответе полиции, правоохранители не смогли установить личность драчуна.

Напомним, что школьник прославился после мести автохаму в Одессе, видео: "Куда едешь"

Как писала Politeka, на одесском рынке сбили женщину, началась погоня: кадры ЧП

Politeka ранее сообщала автохам парализовала движение трамваев в Одессе: кадры позора