В среду, 11 марта, в одном из районов Одессы отключат воду на целый день
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу филиала "Инфоксводоканал".
Причина отключения подачи водоснабжения - проведение аварийных работ по капитальному ремонту водовода по адресу улица Мичурина, 2.
В связи с этим, 11 марта 2020 года в 9 утра будет прекращена подача воды одесситам, проживающим по следующим адресам:
- ж/м “Слободка”,
- поселок “Кривая Балка”,
- ул. Хуторская,
- ул. Мичурина,
- ул.Химическая,
- ул.Агрономическая,
- ул.Грушевского.
Возобновить водоснабжение обещают в 9 часов вечера.
«Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства. Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)», - говорится в обращении.
Ранее мы писали, опасный провал образовался на Приморском бульваре, в районе Воронцовского дворца.
На обнародованных фото видно, как часть булыжной мостовой, примыкающей к парапету, просела. Под оградой зияет дыра примерно полметра диаметром.
Все это происходит прямо над детской площадкой Греческого парка. К слову, судя по всему этот участок склона облюбовали бездомные, которые снесли сюда всяческий хлам и грязную одежду.
Тем временем в компании "Гефест", которая занималась укреплением склона и благоустройством Греческого парка, пояснили, что провал образовался не в зоне их ответственности.
Проблема возникла из-за неправильного водоотведения с Приморского бульвара и о ней известно довольно давно, однако профильное подразделение мэрии — управление инженерной защиты территории города и развития побережья — почему-то бездействует.
Напомним, на водопроводе в Одессе произошла масштабная авария
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