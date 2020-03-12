В этом году из-за коронавируса власти Одессы отменили «Юморину»

Как передает Politeka.net, такое решение приняли на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Одесском горсовете.

Праздник смеха и сатиры "Юморина", традиционно проходит в Одессе 1 апреля, однако в этом году в связи с распространением эпидемии китайского коронавируса проводится не будет.

Напомним, с 12 марта в Одессе и по всей Украине ввели карантин. Такое решение принял Кабинет министров входе заседания, 11 марта.

В Одессе уже закрыты все учебные заведения и запрещены массовые собрания на 200 и более человек.

В тоже время детские сады также переходят на особый режим работы: родителям рекомендовано по возможности ограничить посещение детьми детских дошкольных учреждений.

Отмечается, что ограничения предварительно вводятся на три недели с возможным уточнением сроков, исходя из анализа уровня заболеваемости в Одессе.

Ранее мы писали, в Одессе с каждым днем растёт количество заболевших гриппом и другими вирусными инфекциями, в основном болеют школьники.

По словам очевидцев, детские больницы переполнены, доходит до того, что малышей приходится размещать даже в коридорах.

Например, такая ситуация сложилась в городской детской больнице №2, что на Даче Ковалевского.

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