В курортном поселке Затока Одесской области жители протестуют против новой стройки на побережье

Об этом пишут местные СМИ .

В пятницу, 13 марта, возмущенные люди собрались и не дают работать строительной технике, которая роет котлован на пляже на станции "Дружба".

По словам митингующих, они пока не знают, что именно там планируют построить, но говорят, что новострой полностью перекроет небольшой пляж.

«Здесь небольшой пляж, и вот уже и здесь, на "Дружбе", вырыли новый котлован. Садоводы с 2017 года борются, чтобы здесь не было никаких строек. Здесь от пляжа просто ничего не останется. Мы пока не будем перекрывать трассу, но не дадим работать строительной технике, – сообщила одна из участниц пикета.

Ранее мы сообщали, в Затоке жители митинговали против произвола местных властей, которые дерибанят землю и отдают побережье под застройку.

Полсотни разгневанных людей собрались на акцию протеста возле здания поселкового совета. Жители возмущены тем, что представители местной власти безнаказанно проворачивают схемы по захвату земельных участков предпринимателей, а побережье отдают под застройку.

«Выступаем против проведения тайных сессий, чтобы они землю не присваивали себе. Хотим, чтобы решения выкладывал на своем сайте, чтобы все было честно и прозрачно», — рассказала протестующая.

Также сообщалось, одесситы протестовали против незаконного строительства на улице Тульской. Терпение людей закончилось, когда они обнаружили несколько спиленных деревьев возле стройплощадки.

«Вырубили деревья вчера. Сегодня продолжаются стычки с застройщиками, уже были драки. Здесь куча "титушек" и полиции. Мы вышли разбираться, – говорит возмущенный одессит по имени Александр.

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