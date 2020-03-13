В Одессе женщина нарвалась на афериста, который обещал сделать ремонт на 170 тысяч гривен и пропал

Подробности сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net

По словам полицейских, 30-летний мужчина под видом мастера взялся за ремонт в квартире одесситки.

Он пообещал приобрести в отремонтированное жилье мебель, провести водопровод на даче и выполнить там определенные монтажные работы.

Отмечается, что в течение месяца злоумышленник получил от потерпевшего более 170 000 гривен на строительные материалы, но обещанного так и не сделал.

Полицейские разыскали подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина их Харьковской области.

Два года назад он попался на аналогичном преступление и был осужден Днепропетровским судом к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года.

На этот раз суд приговорил мужчину к 5 годам 2 месяцам лишения свободы.

Ранее мы писали, в Одессе мужчина как следует наказал карманника, который пытался его ограбить.

Инцидент случился средь бела дня на рынке «Северный».

По словам очевидцев, мужчина трижды пытался вытащить кошелек у одного из покупателей, в итоге тот не выдержал и дал по голове грабителю.

Вор-неудачник упал на асфальт, в результате люди вызвали ему скорую помощь.

Также мы писали, одесситов предупредили об опасной карманнице, которая орудует в торговом центре «Афина» или поблизости.

Мать пострадавшей девушки рассказала, что в магазине «Ева» , который находится ТРЦ «Афина» на Греческой площади, у ее дочери украли телефон из застегнутого кармана, в то время, когда она рассчитывалась на кассе.

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