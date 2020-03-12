Стало известно, какие одесские театры закрылись в связи с объявлением карантина

Как сообщает местное издание Думская , официально заявили об отмене всех спектаклей с 12 марта до 3 апреля Оперный театр и Музкомедия.

Также переносит спектакли на апрель и май театр юного зрителя.

При этом русский драматический театр не спешит закрываться, в учреждении рассматривается возможность проводить камерные спектакли, на которых смогут собираться не более 200 зрителей.

Театр «На Чайной», по словам его руководителя, уже ограничил количество мест в большом зале до 195-ти, а в камерном зале и так всего 80 мест, поэтому работать пока будут в обычном режиме.

Отмечается, что кукольный театр «ждет разъяснений» от вышестоящего начальства в надежде, что и ему разрешат работать, так как в зале насчитывается всего 147 мест.

Напомним, с 12 марта в Одессе и по всей Украине ввели карантин. Такое решение принял Кабинет министров входе заседания, 11 марта.

В Одессе уже закрыты все учебные заведения и запрещены массовые собрания на 200 и более человек.

В тоже время детские сады также переходят на особый режим работы: родителям рекомендовано по возможности ограничить посещение детьми детских дошкольных учреждений.

Ограничения предварительно вводятся на три недели с возможным уточнением сроков, исходя из анализа уровня заболеваемости в Одессе.

Ранее мы писали, в этом году из коронавируса власти Одессы отменили «Юморину».

Такое решение было принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Одесском горсовете.

Праздник смеха и сатиры "Юморина", традиционно проходит в Одессе 1 апреля, однако в этом году в связи с распространением эпидемии китайского коронавируса проводиться не будет.

Напомним, в Одессе массово закрывают заведения из-за коронавируса: кто в зоне риска

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