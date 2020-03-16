Под Одессой разгорелся масштабный пожар в заповедной зоне, которая известна, как "Днестровские плавни"

О ЧП, которое произошло в воскресенье, 15 марта, вблизи села "Маяки" Беляевского района Одесской области сообщают очевидцы. Они разместили видео в группе "Сила громад", передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, что большая территории плавней вдоль трассы Одесса-Рени охвачена огнем. Горит камыш.

Как рассказали спасатели, по состоянию на 18 часов возгорание охватили площадь в 10 гектаров. На месте работали пожарные расчеты.



Отметим, что это далеко не первый пожар в этой зоне.

Вечером, 24 февраля, горела заповедная зона Нижнеднестровского национального парка Одесской области. К пожару привело неосторожное обращение с огнем и сильный ветер.

Дирекция парка сообщила, что возгорание началось в районе 48-го километра трассы Одесса — Рени.

Кроме того, 11 марта в 13:06 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Белгород-Днестровском районе на 45 километре автодороги Одесса-Рени горел камыш.

По прибытию на место вызова пожарные обнаружили, что горит сухая трава, камыш и три здания на территории кооператива «Маяк»: баня, хозяйственная постройка и двухэтажный жилой дом.

Спасатели локализовали возгорание здания, однако в результате порыва ветра пожар быстро распространился.

Ще відео пожежі((( Вогонь підбирається до траси Одеса-Рені, Біляівський район, неподалік прикордонного пункту! ДСНС України Gepostet von Сила Громад am Sonntag, 15. März 2020

Напомним, адский пожар в отеле Одессы обрастает загадками: «это притон», появилось жуткое видео.

Как сообщала Politeka, масштабный пожар охватил еще один рынок в Одессе: «плотный дым и гарь по всему району», кадры ЧП

Также Politeka писала, ужасный пожар в Одессе: пострадала многодетная семья, кадры