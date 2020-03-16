В Одессе неадекватная девушка набросилась с кулаками на охранника торгового центра

Ее выходка попала на видео, которое разместили в телеграм-канале Хydessa, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Инцидент случился в ТЦ «Афина» на Греческой площади.

На кадрах видно, как блондинка игнорируя запрет на вход с собаками и замечания охраны решила зайти в торговый центр. Как только она заметила, что ее снимают, начала нападать с кулаками и нецензурной бранью.

Ранее мы писали, мэр Одессы распорядился закрыть все заведения в городе на фоне вспышки опасного коронавируса COVID-19.

Соотвтствующий документ он подписал вчера вечором 15 марта.

Сообщается, что 16 марта 2020 года с 00:00 временно будет приостановлена работа:

• кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;

• детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;

• фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;

• зоопарков, водных парков, парков аттракционов;

• всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;

• торгово-развлекательных центров;

• строительных рынков и других (кроме продуктовых);

• ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов;

• других учреждений (по усмотрению и под личную ответственность руководителя).

Gepostet von Саша Юрченко am Montag, 16. März 2020

Напомним, в Одессе массово закрывают заведения из-за коронавируса: кто в зоне риска

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