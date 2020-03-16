В Одессе неадекватная девушка набросилась с кулаками на охранника торгового центра
Ее выходка попала на видео, которое разместили в телеграм-канале Хydessa, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Инцидент случился в ТЦ «Афина» на Греческой площади.
На кадрах видно, как блондинка игнорируя запрет на вход с собаками и замечания охраны решила зайти в торговый центр. Как только она заметила, что ее снимают, начала нападать с кулаками и нецензурной бранью.
Ранее мы писали, мэр Одессы распорядился закрыть все заведения в городе на фоне вспышки опасного коронавируса COVID-19.
Соотвтствующий документ он подписал вчера вечором 15 марта.
Сообщается, что 16 марта 2020 года с 00:00 временно будет приостановлена работа:
• кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;
• детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;
• фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;
• зоопарков, водных парков, парков аттракционов;
• всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;
• торгово-развлекательных центров;
• строительных рынков и других (кроме продуктовых);
• ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов;
• других учреждений (по усмотрению и под личную ответственность руководителя).
Напомним, в Одессе массово закрывают заведения из-за коронавируса: кто в зоне риска
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