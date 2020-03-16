Одесские электрички забиты пассажирами несмотря на карантин и массовое закрытие мест скопления людей

Соответствующее видео, которое было сделано в понедельник 16 марта, обнародовали местные СМИ . (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Напомним, что с 12 марта в Украине объявлен карантин, чтобы предупредить распространение китайского коронавируса.

Уже запрещено собираться в группы более 200 человек и закрыты часть мероприятий , а работодателей попросили перевести сотрудников на "удаленку", если это возможно.

Мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился закрыть заведения общепита, ТРЦ и другие места массового скопления людей, а сборы ограничить до 10 человек.

Но не смотря на всё это, общественный транспорт работает без перебоев, а люди ходят на работу и разъезжают по своим делам.

На видео видно, как сотни людей прибыли в Одессу в забитой электричке и устремились уже на другой транспорт. Одесситы также продолжают активно пользоваться маршрутками, которые по привычному забиты до отказа.

Напомним, вчера, 15 марта, глава министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что нужно ужесточить карантинные меры.

"Необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек", — сказал министр.

Отметим, по состоянию на утро 16 марта в Украине уже 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1 летальный случай) области.

Новые случая заражения коронавирусом подтвердили в Черновицкой области у двух женщин. Пациентки изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа с теми, кто контактировал с зараженными.

Напомним, в Одессе массово закрывают заведения из-за коронавируса: кто в зоне риска

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