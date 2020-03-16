В Одессе несмотря на объявление карантина и закрытие всех образовательных учреждений, в том числе и детсадов, особо предприимчивые люди организовали тайные детские сады

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, пишут местные СМИ .

Чиновница рассказала, что "развивающие группы", которые не зарегистрированы как частные детские сады, предлагают родителями свои услуги по высоким ценам.

"Уже обнаружено четыре таких учреждения готовые собирать по 10 детей, несмотря на карантин. О них уже проинформировали в правоохранительные органы", - отметила Буйневич.

Напомним, в Украине собираются жестко наказывать тех, кто не будет соблюдать карантин по коронавирусу.

Соответствующий документ с предложениями обнародован на сайте МВД Украины.

В частности, в МВД предлагают дополнить Уголовный кодекс тремя новыми статьями и наказывать уголовной ответственностью за "Заражение особенно опасной или опасной инфекционной болезнью" (статья 1301).

"Сознательное поставление другого лица в опасность заражения особо опасной или опасной инфекционной болезнью, наказывается арестом на срок до трех месяцев или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет", — говорится в документе.

Кроме того, предлагается наказывать лишением свободы от 2 до 5 лет за уклонение от лечения лиц, в отношении которых имеются достаточные данные о том, что они больны особо опасной или опасной инфекционной болезнью, если это повлекло тяжкие последствия.

Также, за самовольное оставление места обсервации (карантина), лицом, которое было заключено учреждениями здравоохранения в связи с необходимостью исключения или подтверждения заражения или заболевания этого лица особо опасной или опасной инфекционной болезнью, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 3 лет.

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