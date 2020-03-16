В Одессе неизвестные вандалы разбили остановку общественного транспорта

Последствия «работы» хулиганов опубликовали в КП «Городские дороги», передает Politeka.net

Так, на днях коммунальщики обнаружили разбитые стекла остановки на улице Святослава Рихтера, 111.

Отмечается, что они уже убрали осколки и отправили запрос в муниципальный центр видеонаблюдения, чтобы получить запись происшествия и разобраться, что случилось.

По предварительной версии, это был акт вандализма или ДТП.

Также коммунальщики пообещали в ближайшее время отремонтировать остановку.

Ранее мы писали, в Одессе неизвестные поставили черный крест на портрете Ленина, который изображен на мемориале «Крылья победы», что на площади 10 апреля.

Так, на днях появились надписи голубой краской на гранитных тумбах с именами Героев Советского союза из Одесской области. Кроме этого, на изображении Ленина поставили черный крест.

Также мы писали, на побережье снесли кафе, которое пользовалось большой популярностью у одесситов и гостей города.

Речь идет о заведении «Маячок» на пляже Ланжерон. Его снесли в четверг, 5 марта.

Демонтаж кафе расстроил жителей, так как это было единственное заведение, где отдыхающие могли посидеть за столиками у моря и при этом ничего не заказывая.

Одесситы уверены, что такой лакомый участок не останется надолго свободным и на него, по всей видимости, уже кто-то "положил глаз".

В мэрии сообщили, что кафе снесли согласно постановлению суда.

Напомним, малолетние вандалы надругались над памятью украинцев на Одесчине: фото безобразия

Как сообщала Politeka, неизвестные надругались над памятью героя Одессы

Также Politeka писала, в Черноморске осквернили память героя АТО