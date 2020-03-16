В Одессе неизвестные вандалы разбили остановку общественного транспорта
Последствия «работы» хулиганов опубликовали в КП «Городские дороги», передает Politeka.net
Так, на днях коммунальщики обнаружили разбитые стекла остановки на улице Святослава Рихтера, 111.
Отмечается, что они уже убрали осколки и отправили запрос в муниципальный центр видеонаблюдения, чтобы получить запись происшествия и разобраться, что случилось.
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По предварительной версии, это был акт вандализма или ДТП.
Также коммунальщики пообещали в ближайшее время отремонтировать остановку.
Ранее мы писали, в Одессе неизвестные поставили черный крест на портрете Ленина, который изображен на мемориале «Крылья победы», что на площади 10 апреля.
Так, на днях появились надписи голубой краской на гранитных тумбах с именами Героев Советского союза из Одесской области. Кроме этого, на изображении Ленина поставили черный крест.
Также мы писали, на побережье снесли кафе, которое пользовалось большой популярностью у одесситов и гостей города.
Речь идет о заведении «Маячок» на пляже Ланжерон. Его снесли в четверг, 5 марта.
Демонтаж кафе расстроил жителей, так как это было единственное заведение, где отдыхающие могли посидеть за столиками у моря и при этом ничего не заказывая.
Одесситы уверены, что такой лакомый участок не останется надолго свободным и на него, по всей видимости, уже кто-то "положил глаз".
В мэрии сообщили, что кафе снесли согласно постановлению суда.
Напомним, малолетние вандалы надругались над памятью украинцев на Одесчине: фото безобразия
Как сообщала Politeka, неизвестные надругались над памятью героя Одессы
Также Politeka писала, в Черноморске осквернили память героя АТО