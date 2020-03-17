В Одессе на время карантина студентов одного из вузов выселяют из общежитий
Как пишет местное издание
Ректор этого вуза Игорь Коваль распорядился, что все иногородние студенты должны освободить общежития и вернуться домой.
При этом разрешается остаться для проживания в общежитиях только тем студентам, которые относятся к категории внутренне перемещенных лиц; работают по совместительству в аптеках и продовольственных магазинах.
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По данным издания, студентам дали всего день на сборы.
Учащиеся возмущены таким решением.
Напомним, что карантин в учебных заведениях продлится, как минимум, до 3 апреля.
Как сообщалось ранее, с 17 марта в Одессе в рамках борьбы с китайским коронавирусом ввели жесткие ограничения в общественном транспорте.
Так, мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился, чтобы в маршрутки пускали не более десяти пассажиров, а в трамваи, троллейбусы и большие автобусы — до двадцати.
Кроме того, все пассажиры должны быть в масках, которых в аптеках города давно нет в наличии.
Также мы сообщали, в Одессе 11 человек подозревают у себя коронавирусную инфекцию, однако местная лаборатория отказалась делать анализы.
Соответствующее заявление было сделано в ходе заседании комиссии по вопросам техногенной безопасности и противодействию чрезвычайных ситуаций.
Отмечается, что жители Одессы самостоятельно обратились в инфекционную больницу города и попросили поместить их в боксы из-за угрозы заражения коронавирусом COVID-19.
Однако, как выяснилось, анализы у них не приняла лаборатория, так как не работала. Сейчас эти анализы были направлены в Киев.
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