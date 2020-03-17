В Одессе в разгар карантина будут проверять работу электросирен
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на официальный сайт Одессы.
В среду, 18 марта, будут проводить комплексную проверку автоматизированной системы централизованного оповещения с запуском электросирен и громкоговорителей.
Как сообщает пресс-служба горсовета, поэтапное включение сирен запланировано на период с 14.00 до 14:30.
Неожиданные подробности об отмене всех поездов Укрзализныци: "не спешите сдавать билеты"
Россиянин в ватнике напугал коронавирус, сеть смеется: "Третьим будешь?"
Соблазнительная Джей Ло в неудобной позе засветила самые горячие места: "Вот это красота"
"Королеву" заметили в киевском метро: кадры наделали шуму в сети
Электросирены будут включать по очереди в каждом районе города.
«Информация предоставлена с целью предотвращения возможных недоразумений среди населения при прерывистом звучании электросирен», — объяснили в мэрии.
Ранее мы писали, в Одессу решили ввести военную технику для борьбы с распространением коронавируса.
Соотвествующие кадры появились Telegram-канале Одесса live.
«По Одессе проехала колонна военных БТРов. Люди шутят, что так будут подавлять голодные бунты», - говорится в сообщении.
В то же время в сети шутят, что украинцы будут бороться не только с коронавирусом, а и с голодом.
«Ведь не у всех есть сбережения под подушкой», - подчеркивается в тексте сообщения.
Также мы писали, с 17 марта в Одессе в рамках борьбы с китайским коронавирусом ввели жесткие ограничения в общественном транспорте.
Так, мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился, чтобы в маршрутки пускали не более десяти пассажиров, а в трамваи, троллейбусы и большие автобусы — до двадцати.
Кроме того, все пассажиры должны быть в масках, которых в аптеках города давно нет в наличии.
Напомним, в Одессе массово закрывают заведения из-за коронавируса: кто в зоне риска
Также Politeka писала, коронавирус оставит одесситов без развлечений: что останется в открытом доступе
А еще Politeka сообщала, коронавирус вплотную подобрался к Одесской области, число зараженных возросло: детали