Электросирены будут включать по очереди в каждом районе города

В Одессе в разгар карантина будут проверять работу электросирен

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на официальный сайт Одессы.

В среду, 18 марта, будут проводить комплексную проверку автоматизированной системы централизованного оповещения с запуском электросирен и громкоговорителей.

Как сообщает пресс-служба горсовета, поэтапное включение сирен запланировано на период с 14.00 до 14:30.

Электросирены будут включать по очереди в каждом районе города.

«Информация предоставлена с целью предотвращения возможных недоразумений среди населения при прерывистом звучании электросирен», — объяснили в мэрии.

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Соотвествующие кадры появились Telegram-канале Одесса live.

«По Одессе проехала колонна военных БТРов. Люди шутят, что так будут подавлять голодные бунты», - говорится в сообщении.

В то же время в сети шутят, что украинцы будут бороться не только с коронавирусом, а и с голодом.

«Ведь не у всех есть сбережения под подушкой», - подчеркивается в тексте сообщения.

Также мы писали, с 17 марта в Одессе в рамках борьбы с китайским коронавирусом ввели жесткие ограничения в общественном транспорте.

Так, мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился, чтобы в маршрутки пускали не более десяти пассажиров, а в трамваи, троллейбусы и большие автобусы — до двадцати.

Кроме того, все пассажиры должны быть в масках, которых в аптеках города давно нет в наличии.

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