В Одессе женщина вынесла из супермаркета 7 бутылок пива и стала героиней сети
Ее поймала камера наблюдения, видео которой разместили в телеграм-канале Хydessa, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Инцидент произошел в магазине на улице Грушевскогою 52.
На кадрах видно, как женщина подходит к прилавку, кладет в сумку бутылку спиртного и быстро исчезает.
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«Дамочка на Грушевского 52 решила, что лучше антисептика, чем пивас, в принципе быть не может. Говорят, что всего с этого магаза вынесла 7 бутылок 🍺», - отмечается в подписи к видео.
Ранее мы писали, по Одессе разгуливает извращенец, который пристает к девочкам-подросткам в городском транспорте.
Об этом рассказали очевидцы в Фейсбук –сообществе «Черный список Одесса» и обнародовали фотографию мужчины. В частности, его заметили в трамвае №5.
«Добрый день. Хочу предупредить родителей девочек. Сегодня в 5 трамвае к 14 летнему подростку- девочке «приставал» данный индивидум, фото ниже. Не буду описывать все поступательные движения, которые он вытворял, прикрываясь сумкой, были свидетели. Вышел в районе Привоза сразу после того, как ребёнок оттолкнул его»,- написала одесситка Виктория Привалова.
История вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Одни пользователи отметили, что наблюдали и не раз похожую ситуацию, другие пожалели, что мужчине замазали глаза, ведь люди должны знать так называемых героев в лицо.
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