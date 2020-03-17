Стало известно, что происходит в Одессе после того, как мэр Геннадий Труханов ввел жесткие ограничения в городе

Об этом пишет издание « Страна» .

Проехав по городу можно увидеть, что закрылись, преимущественно, крупные торговые центры, однако не все.

Мелкий бизнес попросту проигнорировал требования мэра.

Шаурмичные, мелкие торговые лавки, киоски по продаже пирожков и алкоголя работают, как и прежде.

Жизнь кипит и на улицах города – много прохожих и беззаботно гуляющих одесситов. На детских площадках не протолкнуться, много детей и родителей. Правда аттракционы вроде батутов в парках закрыты.

Супермаркеты и гипермаркеты функционируют в обычном режиме, но усилили меры предосторожности. В частности, везде проводится дезинфекция, в некоторых магазинах продавцы работают в масках.

В «Сильпо» хлеб собственного производства упаковывают в полиэтилен. В «Тавриях» поставили у касс стеллажи с антисептиками, бактерицидным мылом и влажными салфетками. В «Эпицентре» покупателей в очередях просят соблюдать дистанцию между друг другом.

Кроме того, возле касс появились желтые линии, за которые нельзя заступать до оплаты товара.

Также работает самый популярный одесский рынок – "Привоз". Этот базар относится к продуктовым и, соответственно, в "карантинный" список не попал. Впрочем, на самом рынке открылись и работают не только продуктовые лотки и контейнеры, но и вещевые.

По словам продавцов, они не собираются выполнять распоряжение мэра, так как аренду за них никто платить не собирается.

«Труханов может издавать какие угодно распоряжения. Какое нам дело до него? Он что, будет платить за меня аренду рынку? Мне нужно делать кассу в моем контейнере, если не будет выручки, все пойдет прахом. Никто из администрации рынка даже не заикнулся, что арендную плату заморозят на время карантина. Поэтому Труханов пусть идет лесом», - возмущается владелец одного из контейнеров на «Привозе».

Рестораны, магазины и торговые центры закрыты для посещения, охрана пропускает только персонал.

"Мы закрыты, соблюдаем распоряжение горсовета" - говорят в известном одесском ресторане "Тавернетта".

Как рассказали владельцы заведений, на время карантина персонал займется уборкой и переучетом.

В отделения некоторых банков пускают только по одному посетителю, из-за чего возле них выстроились очереди. Аналогично поступила и «Новая почта».

На пункте выдачи популярного интернет-магазина "Розетка" более десяти человек не пускают. Но перед входом собралось более тридцати человек.

Маски одесситы также не спешат одевать. Во-первых достать их очень проблемно, в аптеках они отсутствуют, а в тех, в которых маски еще есть, цены взвинчены до предела – до 1200 – 1500 гривен за упаковку из 50 штук.

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