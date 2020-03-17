В Одессе сепаратисты установили памятный крест, который уничтожили патриоты
Соотвествующие кадры обнародовали местные
Ночью 16 марта сепаратисты поставили на Куликовом поле деревянный крест по погибшим 2 мая 2014 года.
Как стало известно, символический памятник был установлен незаконно.
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На следующий день активисты патриотических организаций снесли крест.
По информации местных СМИ, ранее депутаты пророссийской партии ОПЗЖ хотели через Одесский облсовет протянуть решение установки памятника сепаратистам, планировавшим превратить Одессу в “ДНР” 2 мая 2014, однако позиции руководства Одесской ОГА вопрос был снят с повестки дня.
Ранее мы писали, суд наказал одессита, который в запрещенной российской соцсети «ВКонтакте», постил антигосударственные лозунги и обзывал украинских бойцов.
Согласно решению, житель Одессы в интернете призывал жителей южной и юго-восточной части территории Украины отделиться, а также обзывал украинских военных. Всего он оставил 4 таких поста: три в 2014 году и еще один в 2016.
Отмечается, что мужчина признал себя виновным и 21 января 2020 года заключил сделку с прокурором.
При этом суд приговорил его к 5 годам лишения свободы, но от реального наказания освободил, назначив 3 года условно.
Кроме того, одесситу придется возместить государству 10 990 грн, которые потратили на проведение лингвистической экспертизы.
Также мы писали, в Одессе бизнесмен с антиукраинской позицией решил закрыть свой скандальный ресторан.
По его словам, заведение «Че Гевара», что на проспекте Шевченко, работало в убыток, потому что его сторонились клиенты, не имеющие желания финансировать пророссийского сепаратиста.
Напомним, любителя России настигла расплата на Одесчине: "занимался вербовкой и не только"
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