Не простоял и дня

В Одессе сепаратисты установили памятный крест, который уничтожили патриоты

Соотвествующие кадры обнародовали местные СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ночью 16 марта сепаратисты поставили на Куликовом поле деревянный крест по погибшим 2 мая 2014 года.

Как стало известно, символический памятник был установлен незаконно.

На следующий день активисты патриотических организаций снесли крест.

По информации местных СМИ, ранее депутаты пророссийской партии ОПЗЖ хотели через Одесский облсовет протянуть решение установки памятника сепаратистам, планировавшим превратить Одессу в “ДНР” 2 мая 2014, однако позиции руководства Одесской ОГА вопрос был снят с повестки дня.

Ранее мы писали, суд наказал одессита, который в запрещенной российской соцсети «ВКонтакте», постил антигосударственные лозунги и обзывал украинских бойцов.

Согласно решению, житель Одессы в интернете призывал жителей южной и юго-восточной части территории Украины отделиться, а также обзывал украинских военных. Всего он оставил 4 таких поста: три в 2014 году и еще один в 2016.

Отмечается, что мужчина признал себя виновным и 21 января 2020 года заключил сделку с прокурором.

При этом суд приговорил его к 5 годам лишения свободы, но от реального наказания освободил, назначив 3 года условно.

Кроме того, одесситу придется возместить государству 10 990 грн, которые потратили на проведение лингвистической экспертизы.

Также мы писали, в Одессе бизнесмен с антиукраинской позицией решил закрыть свой скандальный ресторан.

По его словам, заведение «Че Гевара», что на проспекте Шевченко, работало в убыток, потому что его сторонились клиенты, не имеющие желания финансировать пророссийского сепаратиста.

Напомним, любителя России настигла расплата на Одесчине: "занимался вербовкой и не только"

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