Одесситам рассказали о погоде на среду, 18 марта

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

До рассвета в Одессе небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков.

Ветер будет дуть юго-восточный, днем северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью опустится до 2-4°С тепла, днем градусник покажет 8-10°С.

В Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, днем северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью от 1°С мороза до 4°С тепла, днем 8-13°С тепла. На автодорогах области видимость хорошая.

Интересно, что 18 марта отмечается день памяти мученика Конона Исаврийского. В народе святого Конона называют Огородником. С этого дня начиналась горячая огородная пора. В народе говорили: «На Конона Градаря начинай копать гряды в огороде».

Ранее мы писали, с 17 марта в Одессе в рамках борьбы с китайским коронавирусом ввели жесткие ограничения в общественном транспорте.

Так, мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился, чтобы в маршрутки пускали не более десяти пассажиров, а в трамваи, троллейбусы и большие автобусы — до двадцати.

Кроме того, все пассажиры должны быть в масках, которых в аптеках города давно нет в наличии.

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