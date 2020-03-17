Что это значит и какие будут штрафы

В Одессе будут жестко наказывать тех, кто не будет соблюдать карантин по коронавирусу

Новый закон по предупреждению распространения коронавирусной инфекции приняла Верховная Рада во вторник, 16 марта, передает Politeka.net.

Теперь украинцам и одесситам в том числе, за нарушение карантинных правил придется нести ответственность в виде штрафа или тюремного заключения.

Нарушители будут наказываться в соответствии с законом по статье 325 Уголовного кодекса Украины, о нарушении санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний.

для граждан - от 17 тыс. до 34 тыс. гривен;

для должностных лиц - от 34 тыс. до 170 тыс. гривен.

Нарушение правил и норм, установленных для предотвращения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых отравлений, наказывается:

штрафом от 17 тыс. до 51 тыс. гривен;

арестом на срок до шести месяцев;

ограничением свободы на срок до трех лет;

лишением свободы на срок до трех лет.

Отмечается, что в случае, если нарушение повлекло гибель людей или тяжкие последствия, то тюремный срок будет варьироваться от пяти до восьми лет.

Ранее мы писали, с 17 марта в Одессе в рамках борьбы с китайским коронавирусом ввели жесткие ограничения в общественном транспорте.

Так, мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился, чтобы в маршрутки пускали не более десяти пассажиров, а в трамваи, троллейбусы и большие автобусы — до двадцати.

Кроме того, все пассажиры должны быть в масках, которых в аптеках города давно нет в наличии.

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