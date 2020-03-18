В Одессе растет количество заболевших, которых госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19
Об этом рассказала главврач Одесской инфекционной больницы Светлана Лаврюкова, пишут местные
По словам медика, в Одессе уже есть 50 тестов на проверку коронавируса, из них 5 пациентов протестировали и все, по информации Лаврюковой, отрицательные.
Сегодня, 18 марта в инфекционной больнице пребывают 17 пациентов.
«10 из которых обратились за последние сутки, они вернулись из неблагополучных стран с признаками ОРВИ. Сейчас их тестируют», - рассказала гравврач.
Лаврюкова также сообщила, что на данный момент подтвержденных случаев коронавируса в Одессе нет.
Ранее мы писали, реальное количество больных коронавирусом в Украине намного больше, чем официальное, поскольку большое количество заражений могут просто не диагностировать.
Согласно подсчетам ученых, один летальный случай от коронавируса – это около 400 зараженных людей. Учитывая, что 71-летняя пенсионерка, которая умерла от коронавируса в Житомирской области, долгое время не обращалась к врачам, принимала гостей и посещала церковь, количество больных могло серьезно вырасти.
При этом, около 25% людей могут заразиться от переносчиков вируса, у которых даже не проявляются симптомы.
На данный момент в Украине зафиксировано 5 подтвержденных случаев коронавируса. Это при том, что в Европе счет идет на тысячи больных.
Напомним, ученые рассказали когда закончится пандемия коронавируса: «страдать придется долго», подробности.
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