Из-за эпидемии коронавируса известный одесский рынок «7 километр» закрывается на карантин

О вынужденном приостановлении работы сообщают на сайте рынка, передает Politeka.net.

Согласно официальному заявлению, все службы, структурные подразделения и администрации торговых комплексов, осуществляющие работу с гражданами, в том числе бюро пропусков и договорной отдел, прекращают прием посетителей.

Доступ предпринимателей, их представителей, арендаторов и наемных работников к торговым объектам будет осуществляться в обычном режиме по пропускам.

При этом отмечается, что на территории рынка будет проводится ежедневная дезинфекция.

Тем временем в телеграм-канале «Подслушано Одесса» появилась информация, что рынок «7 километр» продолжает работать.

Так, несколько продавцов рассказали, что сам рынок будет работать, но администрация на карантине, некоторые добавили, что работает около половины торговых точек.

«Мы вообще тоже работали, но сегодня магазин не открыли, приехали посмотреть ситуацию на рынке. По идее всё нормально, так что с завтрашнего дня будем работать»,

«На 7км, только что было совещание, и Рынок будет работать, но Администрация на карантине»,

«Это просто жесть, за аренду мы должны платить, людей нет, торговли нету, администрация на карантине, полный беспредел»,

«Рынок не закрыли. Работает 50% точек торговых. За аренду 800$ платить надо.А так хоть какая-то надежда есть, что-то продать», - говорится в тексте публикации.

Стоит отметить, что на рынке работают около 60 000 человек, 15 тысяч торговых и складских объектов. Ежедневно Промтоварный рынок "Седьмой километр" посещают до 200 тысяч человек.

Пользователи в сети уже во всю обсуждают закрытие рынка.

«Закрывают рынки. Сотни тысяч продавцов остаются без средств к существованию. Что делать? Умирать от голода, или переболеть? В сёлах часть жителей выживает , продавая на базарах выращенное. Им что , отказываться от света, газа, воды, за которые не из чего будет платить?»,- пишут в сети.

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