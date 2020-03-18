Настоящий транспортный коллапс произошел в Одессе из-за того, что большая часть маршруток не выехали на улицы города
Об этом пишет «
Сегодня множество водителей маршрутных такси не вышли на работу.
По данным издания до 80% маршруток, курсирующих между поселком Котовского, центром Одессы и Таирова.
В частности, обнародован список автопредприятий, чьи маршрутки не вышли на линии: «Севертранс» (отсутствует на маршрутах 65% автобусов), «Турист» (30%), «Віраж» (35%), «Швидкі Автобусні Маршрути» (30%), «Авторух Сервіс» (35%), «АТП Кіностудія» (30%), «Автотранс-Україна» (40%), «Страс Транс» (40%), «Гленкор-ЮГ» (20%).
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В итоге, горожане вынуждены ломиться в трамваи и троллейбусы.
Правда, водители пытаются не впускать больше 20 человек за раз.
Ранее мы писали, с 17 марта в Одессе в рамках борьбы с китайским коронавирусом ввели жесткие ограничения в общественном транспорте.
Так, мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился, чтобы в маршрутки пускали не более десяти пассажиров, а в трамваи, троллейбусы и большие автобусы — до двадцати.
Кроме того, все пассажиры должны быть в масках, которых в аптеках города давно нет в наличии.
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Так называемые бизнесмены заранее начали скупать медицинские маски крупными партиями, перепродавая по завышенным ценам.
В сети уже появляются объявления по продаже одноразовых повязок.
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