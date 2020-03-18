В банках Одессы перестали продавать доллары

В частности, в сети появилось видео, сделанное в одном из отделений “Приватбанка” на улице Успенской, передает Politeka (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам управляющего, с сегодняшнего дня валюту выдают только по депозитам” и предлагает рассчитываться в магазинах долларовыми картами, либо снимать с долларовых карточках средства в гривнах.

“Мы не продаем доллары”, – сказал он.

А тем временем курс валют в одесских обменниках выглядит следующим образом:

Купить доллары можно по курсу 28,5 — 30,0. Меняют доллары на гривны по курсу 27,0 — 28,2. Евро продают по курсу 31,00 — 33,00, а покупают по курсу 29,2 — 30,5.

На «Книжке» доллары продают по 28,5 гривен, а покупают по 27,6. Евро продают по курсу 31,6, а покупают по 30,00.

Курс доллара в monobank — 27,71-28,97, евро — 30,0-32,14.

До этого мы писали, что Национальный банк заявил, что последние дни из-за ситуации с коронавирусом в Украине возникли перебои с доставкой наличных денег в банки.

"В последние дни наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков. Это вызвано повышением спроса населения на наличную валюту", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, отмечается, что на корсчетах банков сосредоточено 8 млрд долларов безналичной валюты.

"Клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, а также конвертировать одну безналичную валюту в другую. Но из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой. Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украины, Нацбанк вместе с банками решает указанную проблему", - говорится в сообщении.

Напомним, карантин в Одессе: что происходит в общественном транспорте после запрета, видео

Также Politeka писала, в сети показали, как живет Одесса в разгар эпидемии коронавируса, фото

А еще Politeka сообщала, неадекватная блондинка набросилась на охранника в торговом центре Одессы: видео драки