В Одессе разоблачили мужчину, который в разгар карантина распространял фейки о коронавирусе

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Politeka.net.

В частности, на территории Украины сотрудники СБУ обнаружили 6 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе, среди оказался житель Одессы.

Установлено, что мужчина действовал в интересах страны-агрессора Росиии.

В соцсетях он не только распространял ложную информацию о коронавирусной инфекции COVID-19, но и занимался пропагандой сепаратизма: призывал к изменению территориальных границ и государственной границы Украины.

В ходе обысков силовики нашли в его квартире мобильные устройства с материалами, подтверждающие противоправную деятельность.

«В рамках открытого уголовного производства фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления. Планируется избрать меру пресечения — домашний арест», - отметили в ведомстве.

Ранее мы писали, суд наказал одессита, который в запрещенной российской соцсети «ВКонтакте», постил антигосударственные лозунги и обзывал украинских бойцов.

Согласно решению, житель Одессы в интернете призывал жителей южной и юго-восточной части территории Украины отделиться, а также обзывал украинских военных. Всего он оставил 4 таких поста: три в 2014 году и еще один в 2016.

Отмечается, что мужчина признал себя виновным и 21 января 2020 года заключил сделку с прокурором.

При этом суд приговорил его к 5 годам лишения свободы, но от реального наказания освободил, назначив 3 года условно.

Кроме того, одесситу придется возместить государству 10 990 грн, которые потратили на проведение лингвистической экспертизы.

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