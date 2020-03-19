С сегодняшнего дня в общественном транспорте Одессы вводятся еще более жесткие карантинные ограничения

Как сообщили в одесской мэрии, 19 марта в одесские трамваи и троллейбусы не будут пускать больше 10 человек, передает Politeka.net.

Если же в них зайдет больше пассажиров, то электротранспорт не будет двигаться.

“С 19 марта 2020 года — в соответствии с решениями центральных органов власти по ограничению количества пассажиров (не более 10 человек) — подвижной состав предприятия «Одесгорэлектротранс» не будет осуществлять движение по маршруту в случае превышения предусмотренного количества пассажиров. На автобусных маршрутах также будут соблюдаться ограничения по количеству перевозимых пассажиров”, - говорится в тексте документа.

Ранее мы писали, с 17 марта в Одессе в рамках борьбы с китайским коронавирусом ввели жесткие ограничения в общественном транспорте.

Так, мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился, чтобы в маршрутки пускали не более десяти пассажиров, а в трамваи, троллейбусы и большие автобусы — до двадцати.

На следующий день в городе произошел настоящий транспортный коллапс пиз-за того, что большая часть маршруток не выехали на улицы города.

18 марта множество водителей маршрутных такси не вышли на работу.

По данным издания до 80% маршруток, курсирующих между поселком Котовского, центром Одессы и Таирова.

В частности, обнародован список автопредприятий, чьи маршрутки не вышли на линии: «Севертранс» (отсутствует на маршрутах 65% автобусов), «Турист» (30%), «Віраж» (35%), «Швидкі Автобусні Маршрути» (30%), «Авторух Сервіс» (35%), «АТП Кіностудія» (30%), «Автотранс-Україна» (40%), «Страс Транс» (40%), «Гленкор-ЮГ» (20%).

В итоге, горожане вынуждены ломиться в трамваи и троллейбусы.

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