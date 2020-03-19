В сети показали, как функционируют одесские рынки – «Привоз» и «7 километр» в разгар эпидемии коронавируса

Соответствующие фотографии обнародовали местные СМИ.

С 17 марта в Одессе введены жесткие карантинные ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В городе закрыты все заведения, в которых могут находиться более 10 человек, кроме продуктовых магазинов и аптек.

Крупнейший оптовый рынок «7 километр» также заявлял о вынужденном приостановлении работы, однако часть предпринимателей вышла на работу, несмотря на ограничения.

Охранники продолжают пускать на территорию всех желающих, не забывая взять плату за въезд.

Многие продавцы работают в масках и перчатках, закрываться пока не планируют и жалуются, что из-за паники на рынке стало меньше покупателей.

«Мы не боимся короновируса. Зачем закрываться? Ни одного случая инфицирования в Одессе нет. У людей обыкновенный сезонный грипп, на мой взгляд. Обрабатываем салфетками и моем руки - и все. Это обычный грипп. Если нас закроют, как мы будем платить аренду, за что мы будем жить, чем платить за съемную квартиру? И так за последнюю неделю продажи упали почти в два раза, это уже бьет по карману. А если нас закроют, я вообще не представляю, что будет дальше, - рассказал один из продавцов.

Также работает самый популярный одесский рынок – "Привоз". Этот базар относится к продуктовым и, соответственно, в "карантинный" список не попал. Впрочем, на самом рынке открылись и работают не только продуктовые лотки и контейнеры, но и вещевые. Здесь также можно приобрести одежду, растения, и другие обычные товары.

Напомним, ученые рассказали когда закончится пандемия коронавируса: «страдать придется долго», подробности.

Как сообщала Politeka, одесситов будут жестко наказывать за нарушение карантина: "грозит тюрьма"

А еще Politeka сообщала, в сети показали, как живет Одесса в разгар эпидемии коронавируса, фото