В Одессе введение более жестких ограничений в общественном транспорте создало серьезные проблемы и без скандалов не обошлось

В частности, недовольные одесситы, которые не могут уехать из-за того, что в трамваи и троллейбусы пускают не больше 10 человек, стали блокировать транспорт. Соответствующее видео обнародовали очевидцы в сети, передает Politeka.net.

В тоже время, местные СМИ сообщают, что в одном из случаев, на маршруте трамвая №20 пассажиры угрожали водителю ножом.

На поселке Котовского разъяренные одесситы неоднократно блокировали движение и не пускали трамваи.

«В трамваи не пускают людей, люди не пускают трамваи, из-за правила в 10 пассажиров начался трэш.

Некоторые водители соблюдают это правило, некоторые нет. Наблюдал картину, как троллейбус остановился за 15 метров от остановки, высадил людей, а потом немного взял на остановке. Но есть и забитые траллики», - пишут в местном телеграм-канале.

Gepostet von Саша Юрченко am Donnerstag, 19. März 2020

Дополнительные проблемы создает то, что большая часть водителей маршруток не вышли на работу.

Напомним, с сегодняшнего дня в общественном транспорте Одессы вводятся еще более жесткие карантинные ограничения.

Как сообщили в одесской мэрии, 19 марта в одесские трамваи и троллейбусы не будут пускать больше 10 человек.

Если же в них зайдет больше пассажиров, то электротранспорт не будет двигаться.

“С 19 марта 2020 года — в соответствии с решениями центральных органов власти по ограничению количества пассажиров (не более 10 человек) — подвижной состав предприятия «Одесгорэлектротранс» не будет осуществлять движение по маршруту в случае превышения предусмотренного количества пассажиров. На автобусных маршрутах также будут соблюдаться ограничения по количеству перевозимых пассажиров”, - говорится в тексте документа.

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