Страх перед коронавирусом заставляет некоторых одесситов искать нестандартные способы защиты, чтобы обезопасить свой организм от заражения

В одном из супермаркетов Одессы был замечен покупатель, который натянул на себя полиэтиленовую пленку. Соответствующее видео появилось в паблике «Подслушано Одесса», передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«99 уровень защиты в Metro», - говорится в подписи к видео.

В комментариях пользователи сети не могли удержаться, чтобы не сыронизировать по поводу увиденного.

«Маразм крепчает, господа)))», «Кажется он что-то знает 😂», «Это не тот который в противогазе в Метро ходил?», «Это бомба)», «У меня елка искусственная в таком виде на балконе стоит, я думала,ч то убежала.😂», «Первым заболеет», «Такие придурки только в Метро заходят?????», «Вот бы таких дебилов короновирус и сморил! Было бы отлично! Планету надо срочно избавить от долбо*бов!», «слушайте а это выход👍👍👍👍я завтра в магазин собираюся👍👍», «Зато эффективно👍»,«Ой народ с этой болезнью уже реально сумасшедший становится 🤯 но масок в аптеках реально нету😠», «А мы маски стесняемся одеть😂😂😂»,- пишут в соцсетях.

Ранее мы писали, в Днепре на проспекте Слобожанской в АТБ заметили необычно "защищенного" покупателя. Мужчина для похода за продуктами надел противогаз, чем и прославился в социальной сети.

Пытался ли он защититься от вируса или это такая шутка - неизвестно.

Напомним, карантин в Одессе: что происходит в общественном транспорте после запрета, видео

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