В Одессе вспыхнули беспорядки из-за введения жестких ограничений в трамваях и троллейбусах

Об этом сообщают местные СМИ. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

С сегодняшнего дня в общественном транспорте Одессы вводятся еще более жесткие карантинные ограничения, в транспорт пускают не больше 10 человек за раз.

Из-за этого на остановках собрались огромные очереди, люди пытаются доехать на работу, но не могут.

Если в трамвае оказывается больше 10 человек, то он останавливается. Одесситы в большинстве своем отказываются соблюдать правила.

Так, на улице Марсельской собралась пробка из 15 трамваев. Между пассажирами и людьми, которые остались на остановке, произошла словесная перепалка.

«Зачем этот цирк? Там 30 трамваев стоит, а я пешком иду на работу. Нас и так имеют, а вы сами себя еще имеете. Что вы делаете?», - эмоционально обратилась одна из одесситок, которая стояла на остановке.

Дополнительные проблемы создает то, что большая часть водителей маршруток не вышли на работу.

Как известно, в Одессе 80% маршруток, курсирующих между поселком Котовского, центром Одессы и Таирова не вышли на линии.

В частности, обнародован список автопредприятий, чьи маршрутки не вышли на линии: «Севертранс» (отсутствует на маршрутах 65% автобусов), «Турист» (30%), «Віраж» (35%), «Швидкі Автобусні Маршрути» (30%), «Авторух Сервіс» (35%), «АТП Кіностудія» (30%), «Автотранс-Україна» (40%), «Страс Транс» (40%), «Гленкор-ЮГ» (20%).

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