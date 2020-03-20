В последний день рабочей недели в Одессе существенно потеплеет

С новым прогнозом погоды жителей Одессы и области ознакомили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

Так, в Одессе, 20 марта, весь день будет облачным.

Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 5-7°С тепла, днем 15-17°С тепла.

В Одесской области прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 3-8°С тепла, днем 13-18°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Примечательно, что 20 марта отмечается день памяти святого мученика Василия, епископа Херсонского Таврического. Устанавливается уже теплая погода, но холода не спешат отступать: "С крыш капает, а за нос цапает", днем весенняя капель, а к вечеру может наступить мороз.

Ранее мы писали, в самом центре Одессы на улице Дерибасовской молодой одессит в костюме Рабиновича и с медицинской маской на лице развлекает прохожих.

Он предлагает прохожим продезинфицировать руки и попутно рассказывает анекдоты. Шутит, что услуга стоит 10 гривен, но в итоге деньги не берет. Зато в футляре лежат миллионы сувенирных "евро".

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"Я работаю ведущим мероприятий. Сейчас конечно нет у нас работы. Много свободного времени. Вот, вышел на улицу поднять людям настроение", - говорит парень.

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