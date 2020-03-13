Их заметили на этой неделе

С приходом весны в природный заповедник на территории Одесской области активно возвращаются птицы

Кадрами поделился замдиректор нацпарка «Тузловские лиманы» Иван Русев на своей странице в Фейсбуке, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, на этой неделе через водно-болотные угодья национального парка "Тузловские лиманы" активно мигрируют утки-лысухи, известные также как "водяные курочки".

Русев отмечает, что узнать лысуху довольно легко: это птица с черным оперением и с характерным белым пятном на лбу (благодаря ему она и получила свое название).

«Лысуха — водоплавающая птица. Она отлично приспособилась к жизни в водной среде. Большую часть времени эта птица проводит в стае, но в период гнездования лысуха становится очень агрессивной даже по отношению к птицам стаи, в которой она находится сама, – написал он.

Ранее мы писали, что в последние дни зимы в природный заповедник "Тузловские лиманы" прилетели пеликаны.

«К нам в НПП действительно пришла весна», - написал эколог.

Он отметил, что розовых и кудрявых пеликанов заметили возле специально для них построенного искусственного острова.

Также мы уже писали, из далекой Африки в Одесскую область прилетели краснокнижные птицы - шилоклювки.

Гости приземлились на островке «Тузловская Амазония».

«Шилоклювка медленно бродит по мелководью, не вынимая ног из воды, а бороздит ними воду. В глубоких местах она ищет корм, плавая. При поиске пищи птица водит клювом с одной стороны в сторону. Зоркий глаз птички находит личинок, червей, живущих в иловых отложениях солоноватых водоемов, мелких моллюсков и иногда семена водных растений», - написал Русев.

Биолог добавил, что шилоклювки гнездятся в нацпарке небольшими колониями и нуждаются в охране, так как занесены в Красную книгу Украины.

Gepostet von Ivan Rusev am Mittwoch, 11. März 2020

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