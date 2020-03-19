Правила для всех, касаются не многих

В разгар карантина на фоне эпидемии коронавируса произошла давка дальнобойщиков

Огромную очередь создали в офисе компании "Евротерминал" у въезда в Одесский морской торговый порт. Ее зафиксировал и обнародовал снимки в сети депутат Одесского горсовета Александр Захаров, передает Politeka.net.

Депутат пояснил, что водители стоят, чтобы внести авансовую плату за въезд в порт.

"Карантин, вирус, они стоят и ждут. Оформляются. За право стоять в очереди частный шлагбаум Од.порта собрал по 17 долл. с души. Без оплаты в очередь не поставят. Без маски можно. В порту обращаться не к кому. Те там, что схемы очереди встраивали в порт, сейчас уже там "руководят". Наверху вопят: "Не ходите, сидите дома". А внизу, в Од.порту: "Платите бабки, стойте, потом в рейсах по стране развозите вирус... Или сидите дома, не возите с вирусом..." Можно подумать, за сидение дома, кто-то детей покормит...Ожиревший голодного, ну, никак не поймет... О чем там, наверху верещат?", – написал он.

Отметим, что компания "Евротерминал", которую связывают с окружением мэра Одессы Геннадия Труханова, эксплуатирует накопительную площадку, через которую грузовые автомашины попадают в Одесский морской торговый порт. С марта 2016 года, когда мэрия запретила фурам передвигаться по улицам города, компания стала единственным субъектом хозяйствования, через территорию которого, не нарушая правил дорожного движения, можно попасть в порт. За проезд взимается плата – по 17 долларов США с машины.

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Сообщается, что 16 марта 2020 года с 00:00 временно будет приостановлена работа:

• кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;

• детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;

• фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;

• зоопарков, водных парков, парков аттракционов;

• всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;

• торгово-развлекательных центров;

• строительных рынков и других (кроме продуктовых);

• ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, баров, клубов, кафе, дискотек, пабов;

• других учреждений (по усмотрению и под личную ответственность руководителя).

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