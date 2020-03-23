В понедельник, 23 марта, в Одессе отменяют льготный проезд в общественном транспорте

Такое распоряжение озвучили в одесской мэрии, передает Politeka.net.

По словам чиновников, это касается всех категорий граждан, которые имеют право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте. Однако заверили, что отмена будет действовать на период карантина.

«Данная отмена льгот пройдет исключительно на период действия карантина. Мы призываем всех людей, особенно пожилого возраста, оставаться дома и не пользоваться общественным транспортом», - сообщил заместитель мэра Павел Вугельман.

Ранее мы писали, в Одессе вспыхнули беспорядки из-за введения жестких ограничений в трамваях и троллейбусах.

Ужесточение карантинных мер жители восприняли с агрессией, ведь им нужно добираться на работу, а в транспорт пускают не более 10 человек.

На остановка стали собираться огромные очереди и дошло до того, что возмущенные люди стали бить стекла в трамваях, а некоторые конфликты едва не закончились поножовщиной.

В частности, в трамвае, который следовал по маршруту №10, пассажиры выбили стекло, а в трамвае №20 - ворвались в запертый вагон и угрожали водителю ножом. На маршрутах №1 и 7 неоднократно перекрывалось движение из-за чего образовалась большая пробка из трамваев.

При этом потасовки и агрессия наблюдаются на большинстве маршрутов.

Ситуацию усугубило то, что сутра большинство одесских маршруток не вышли на линии, а основная нагрузка легла на трамвайно-троллейбусный сегмент.

Напомним, ученые рассказали когда закончится пандемия коронавируса: «страдать придется долго», подробности.

Как сообщала Politeka, одесситов будут жестко наказывать за нарушение карантина: "грозит тюрьма"

А еще Politeka сообщала, в сети показали, как живет Одесса в разгар эпидемии коронавируса, фото