Утром 22 марта у берегов Западной Африки в Гвинейском заливе пираты напали на судно с украинцами, в том числе там находились одесситы
Об этом сообщает издание
Вооруженные люди поднялись на борт контейнеровоза «MCS TALIA F», которое шло под флагом Португалии, захватили в заложники семерых украинских моряков и скрылись. Среди них, по предварительным данным, есть жители Одессы.
Инцидент произошел на половине пути из Ломе (Того) в Либревиль (Габон), примерно в 7:30 UTC.
Джоли, Шейк, Миддлтон и другие знаменитости, которые изменили внешность: "не узнать", топ фото
Горячая блондинка из "Квартал 95" раздвинула ноги и показала свою драгоценность: "Бомба"
Радикальные меры из-за коронавируса, новый зараженный в Раде и поворот курса доллара - главное за ночь
Курс валют после выходных резко изменится, НБУ поразил новыми цифрами: что будет с долларом
Издание сообщает, что экипаж судна состоял из 17 человек, большинство из которых украинцы. После нападения судно продолжило рейс, а судьба граждан Украины пока не известна.
Также не ясно, почему, находясь в потенциально опасном «пиратском» районе экипаж утратил бдительность и не заметил, как к судну подошли пираты.
Ранее мы писали, украинские моряки, в том числе и одесситы, попали в сложную ситуацию у берегов Китая.
Два месяца назад судно New Orion (IMO 9250141, флаг Камеруна), владельцем которого является фирма Vercania Holding LTD, было арестовано из-за долгов и сейчас находится на территории Китая в порту города Цзянинь.
На его борту находится экипаж, который состоит из 23 граждан Украины, одному из которых срочно нужна медицинская помощь, так как у него паховая грыжа.
У моряков уже на исходе питьевая вода, продукты питания, медикаменты и горючее. Кроме того, в последние 5 месяцев им не выплачивается зарплата. Моряки утверждают, что судовладелец никак не пытается решить указанные проблемы и бросил их и судно на произвол судьбы.
«Это судно проблемное, раньше моряки уже попадали в ситуации, которые требовали вмешательства с этим судовладельцем. К нам обратились родственники членов экипажа. Мы направили обращение в Министерство иностранных дел. Так как в связи с ситуацией в Китае только они могут сейчас оказать помощь. Но юридические проблемы они решить не смогут, у судовладельца большая задолженность по заработной плате экипажу. Судно арестовали за долги судовладельца, – рассказали в фонде "Ассоль".
Напомним, украинский моряк таинственно исчез после ссоры с россиянином, родные молят о помощи: "Пытаются замять"
Как сообщала Politeka, корабль из Китая зашел в Одессу, фото: что известно о моряках, которые заболели накануне.
Также Politeka писала, что моряк из Одессы таинственно исчез за границей, фото: "на связь не выходит с прошлого месяца".