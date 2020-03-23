Утром 22 марта у берегов Западной Африки в Гвинейском заливе пираты напали на судно с украинцами, в том числе там находились одесситы

Об этом сообщает издание Думская .

Вооруженные люди поднялись на борт контейнеровоза «MCS TALIA F», которое шло под флагом Португалии, захватили в заложники семерых украинских моряков и скрылись. Среди них, по предварительным данным, есть жители Одессы.

Инцидент произошел на половине пути из Ломе (Того) в Либревиль (Габон), примерно в 7:30 UTC.

Издание сообщает, что экипаж судна состоял из 17 человек, большинство из которых украинцы. После нападения судно продолжило рейс, а судьба граждан Украины пока не известна.

Также не ясно, почему, находясь в потенциально опасном «пиратском» районе экипаж утратил бдительность и не заметил, как к судну подошли пираты.

Ранее мы писали, украинские моряки, в том числе и одесситы, попали в сложную ситуацию у берегов Китая.

Два месяца назад судно New Orion (IMO 9250141, флаг Камеруна), владельцем которого является фирма Vercania Holding LTD, было арестовано из-за долгов и сейчас находится на территории Китая в порту города Цзянинь.

На его борту находится экипаж, который состоит из 23 граждан Украины, одному из которых срочно нужна медицинская помощь, так как у него паховая грыжа.

У моряков уже на исходе питьевая вода, продукты питания, медикаменты и горючее. Кроме того, в последние 5 месяцев им не выплачивается зарплата. Моряки утверждают, что судовладелец никак не пытается решить указанные проблемы и бросил их и судно на произвол судьбы.

«Это судно проблемное, раньше моряки уже попадали в ситуации, которые требовали вмешательства с этим судовладельцем. К нам обратились родственники членов экипажа. Мы направили обращение в Министерство иностранных дел. Так как в связи с ситуацией в Китае только они могут сейчас оказать помощь. Но юридические проблемы они решить не смогут, у судовладельца большая задолженность по заработной плате экипажу. Судно арестовали за долги судовладельца, – рассказали в фонде "Ассоль".

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