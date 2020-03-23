Людей оставят в голоде и холоде

В Одессе во время карантина многие жители останутся без газа

Как пишет Politeka.net, об этом сообщается на официальном сайте города Одессы.

Отключения запланированы на четверг, 26 марта.

Причиной отключения будут ремонтные работы на распределительном газопроводе высокого давления по адресу: 19-й км Старокиевского шоссе, 34.

В связи с этим газ отключат с 09:00 до 17:30 потребителям проживающим по следующим адресам:

- 19-й км Старокиевского шоссе, 33, 52;

- 21-й км Старокиевского шоссе;

- 20-й км Старокиевской дороги;

- 21-й км Старокиевской дороги, 49, 38, 40а, 9, 9/1, 12.

Обратим внимание, что изначально отключение планировали на вторник, 24 марта, но в итоге перенесли.

Ранее мы писали, украинцам будут частично компенсировать затраты на коммунальные услуги на период карантина из-за эпидемии коронавируса. Такое заявление озвучили в Кабмине.

"Государство возьмет на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые возрастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам премьера, министерства должны просчитать сумму средств и определиться с категориями граждан, которые получат компенсацию.

В тоже время он не исключает, что, возможно, все украинцы смогут воспользоваться помощью Кабмина.

Кроме того, стало известно, что НКРЭКУ пересмотрела расходы на топливо в связи с понижением цен на газ и 17 марта приняла решение понизить тарифы для 22 компаний в Украине, которые поставляют тепло. В среднем тарифы опустятся на 11,7% по сравнению с январем 2020 года.

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Как сообщала Politeka, одесситам начали массово отключать отопление, и это не из-за теплой погоды: детали

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