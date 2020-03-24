24 марта в Одессе ожидается ухудшение погодных условий, синоптики прогнозируют заморозки и шквальный ветер

Об этом сообщили метеорологи Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

В Одессе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы будут достигать до 20 м/с.

Температура ночью составит 0-2 °С мороза, днем термометр покажет ​​4-6 ° С тепла.

В Одесской области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5 °С мороза, днем ​​3-8 °С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

24 марта почитается память святого Софрония премудрого, патриарха Иерусалимского.

Как известно, март - это достаточно холодный месяц, поэтому заморозки и метели для него вполне нормальное явление. В старину заметили, что пушистый иней в этот день предвещает хорошую погоду. "Если в этот день уходящий март уносит холода, летом будет тепло". В это время начинается раннее сокодвижение березы.

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