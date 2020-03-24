24 марта в Одессе ожидается ухудшение погодных условий, синоптики прогнозируют заморозки и шквальный ветер
Об этом сообщили метеорологи Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
В Одессе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы будут достигать до 20 м/с.
Температура ночью составит 0-2 °С мороза, днем термометр покажет 4-6 ° С тепла.
В Одесской области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 0-5 °С мороза, днем 3-8 °С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
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24 марта почитается память святого Софрония премудрого, патриарха Иерусалимского.
Как известно, март - это достаточно холодный месяц, поэтому заморозки и метели для него вполне нормальное явление. В старину заметили, что пушистый иней в этот день предвещает хорошую погоду. "Если в этот день уходящий март уносит холода, летом будет тепло". В это время начинается раннее сокодвижение березы.
Ранее мы писали, в Украине карантин могут продлить еще на 2 недели. В связи с этим эксперт рассказал о негативных последствия, которые затронут каждого украинца.
По словам заместителя директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко, продление режима карантина приведет к уменьшению доходов в большинстве семей, а некоторые и вовсе его лишатся.
«Учитывая отсутствие сбережений у большинства граждан, в таком режиме они смогут прожить не больше чем месяц», - говорит он.
Кроме того, эксперт отметил, что это ведет к существенному уменьшению поступлений в бюджет и соответственно – снижению возможностей помощи людям, которые находятся на содержании государства.
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