Температура будет меняться на протяжении всего дня

В среду, 25 марта, в Одессе ожидаются заморозки

Об этом сообщили метеорологи Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

Согласно прогнозу, в Одессе облачная погода продержится весь день.Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-3°С мороза, днем 5-7°С тепла.

В Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6°С мороза, днем 4-9°С тепла. На автодорогах области видимость хорошая.

Восход солнца в этот день в Одессе будет наблюдаться в 05:45, а закат можно увидеть в 18:21.

По народным приметам в этот день можно предсказать количество урожая в будущем. Так, если 25 марта туман, то будет большой урожай льна и конопли.

Отметим, что случаев заражения коронавирусом в Одессе пока не зафиксировали. Медики городской инфекционной больнице провели 51 тест, но все результаты оказались негативными.

Ранее мы писали, специальный самолет Нацгвардии доставил в Одессу экспресс-тесты на коронавирус, а это значит что в городе смогут самостоятельно диагностировать опасную болезнь.

Также сообщалось, что мэр Одессы Геннадий Труханов объявил, что с 24 марта весь транспорт переводится в режим чрезвычайной ситуации. Это значит, что трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси начинают работать в режиме спецтранспорта и в первую очередь будет возить на работу людей, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Их будут пускать по пропускам.

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