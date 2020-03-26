В Одесской области брошены все силы полиции на поиск несовершеннолетней девушки, которая длительное время не выходит на связь с родными

Полиция разыскивает 17-летнюю девушку Надежду Ветрову. Она ушла из дома в городе Белгород-Днестровском еще 6 дней назад и до сих пор не вернулась, передает Politeka.net, со ссылкой на ГУНП в Одесской области.

Приметы Нади: на вид 17 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы темно-русые. Была одета в короткую болоньевую куртку черного цвета и синие джинсы.

« Всех, кто что-либо знает о том, где может находиться Надежда Ветрова, просят обратиться в Белгород-Днестровский ОП по телефону (098)138-64-43 или на спецлинию «102», сообщили в полиции.

Ранее мы писали, в Одессе женщина нарвалась на афериста, который обещал сделать ремонт на 170 тысяч гривен и пропал.

30-летний мужчина под видом мастера взялся за ремонт в квартире одесситки.

Он пообещал приобрести в отремонтированное жилье мебель, провести водопровод на даче и выполнить там определенные монтажные работы.

В течение месяца злоумышленник получил от потерпевшего более 170 000 гривен на строительные материалы, но обещанного так и не сделал.

Полицейские разыскали подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина из Харьковской области.

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