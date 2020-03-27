В пятницу, 27 марта, одесситов ждет существенное потепление

Информацию о погоде в городе предоставили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.

По прогнозу облачный день и пасмурный вечер придут в Одессе на смену ясному утру. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается мелкий дождь.

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Ветер будет дуть северо-восточный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы могут достигать 15-18 м/с.
Температура ночью будет колебаться в пределах 3-5 °С тепла, днем ​​ градусник термометра поднимется до  11-13 °С тепла.

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В  Одесской области метеорологи обещают переменную облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы 15-18 м/с.
Температура ночью 0-5 °С тепла, днем ​​11-16 °С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.

В старину в этот день проводили такое наблюдение: тот, кому посчастливится услышать гром в этот день, может быть уверенными в том, что лето будет плодородным. Если весной в реках воды не прибавится, лето обещает быть жарким и сухим.

море, прогноз погоды, весна

Ранее мы писали о том, что погода в Украине смягчится благодаря антициклону Юрген, который принесет с собой тепло и по-настоящему весеннюю солнечную погоду без осадков по всей территории страны. Также сообщалось, что на время воздействия этого циклона погода будет без экстремальных перепадов температур.

Напомним, мощный антициклон ворвется в Одессу: "заморозки и ..."

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