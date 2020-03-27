В пятницу, 27 марта, одесситов ждет существенное потепление

Информацию о погоде в городе предоставили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.

По прогнозу облачный день и пасмурный вечер придут в Одессе на смену ясному утру. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается мелкий дождь.

Ветер будет дуть северо-восточный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы могут достигать 15-18 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах 3-5 °С тепла, днем ​​ градусник термометра поднимется до 11-13 °С тепла.

В Одесской области метеорологи обещают переменную облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 0-5 °С тепла, днем ​​11-16 °С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

В старину в этот день проводили такое наблюдение: тот, кому посчастливится услышать гром в этот день, может быть уверенными в том, что лето будет плодородным. Если весной в реках воды не прибавится, лето обещает быть жарким и сухим.

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