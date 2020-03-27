Поеду-ка я на море, подальше от людей

Теплая погода выманила одесситов изолироваться на море

Соответствующие фотографии показало местное издание Думская .

На кадрах показан один из одесских пляжей, на котором многие жители с семьями вышли на прогулку. Кто-то пешком, кто- то на велосипеде, а некоторые и вовсе решили занятся спортом. При этом некоторые одесситы не забыли прихватить с собой средства защиты в виде масок.

"Поеду-ка я на море, подальше от людей», — подумало пол-Одессы. В итоге на Трассе здоровья было многолюдно как на майские праздники", - отмечает издание.

А тем временем синоптики сообщили, что в пятницу 27 марта в Одессе будет наблюдаться переменная область, при этом большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается мелкий дождь.

Ветер будет дуть северо-восточный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы могут достигать 15-18 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах 3-5 °С тепла, днем ​​ градусник термометра поднимется до 11-13 °С тепла.

Ранее мы писали, глобальное потепление может радикально повлиять на климат в Украине уже до 2030 года. Последствия опасных погодных процессов мы наблюдаем уже в этом году. Зима выдалась необычно теплой и сухой, и если ударят морозы, это приведет к гибели озимых культур.

"Эта непредсказуемость - то, что появилось у нас из-за изменений климата. И это плохо для природы, для экономики, для человека", - отметила глава Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская.

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