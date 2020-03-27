Второй заболевший коронавирусом COVID-19 в Одессе рассказал свою историю и как проходит лечение

Соответствующее видео появилось в сети, передает Рoliteka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам мужчины, во время нарастающей эпидемии коронавируса он находился в Берлине и когда услышал про закрытие украинской границы немедленно вернулся домой.

16 марта одессит прилетел в Киев в аэропорт Жуляны, где у него померили температуру, после чего пропустили. Далее мужчина рассказал, что вызвал такси и отправился на Автовокзал, где купил билеты на маршрутку и приехал в Одессу.

При этом он отметил, что все инстанции сразу были проинформированы.

«17 марта у меня поднялась температура, после чего я вызвал скорую и меня привезли в инфекционную больницу, где провели тест и сказали, что я здоров и уже на следующий день отправили домой», - продолжил заболевший.

Однако дома у мужчины вновь поднялась температура, после чего он своим ходом отправился в больницу и повторно сдал анализы.

Повторные анализы показали положительными результат и одессита поместили в изолированный бокс, где он проходит лечение.

Заболевший утверждает, что ему выписали лекарств на 17 000 гривен, которые он должен купить за свои деньги.

«Сейчас я нахожусь в изоляторе и врачи прописали препараты, которые стоят нереально дорого и я не знаю, что делать дальше», - заключает пациент.

Напомним, на сайте my.ua (подшиваем ссылку https://my.ua/coronavirus) можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Напомним, коронавирус в Одессе: скорость заражения и число заболевших стремительно растут

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